Які ягоди стимулюють здатність до зачаття

Ученими знайдені природні замінники віагри. Після деяких досліджень з`ясувалося, що лібідо можна підсилити за допомогою малини і полуниці. Причому цікаво, що ця дія розповсюджується, як на чоловіків, так і на жінок.

Причину подібного ефекту бачать у цинку, який в достатній кількості міститься в цих ягодах, а точніше в їх манісіньких кісточках.

Цинк відноситься до речовин, сприяючих активізації сексуального збудження. Жінкам він допомагає швидше прийти в стан готовності до сексу. Цікаво і те, що у складі чоловічої сперми цинк займає достатню частку.

У малині і полуниці є також і антиоксиданти (великий відсоток), які стимулюють притік крові до статевих органів. А через те, що в цих ягодах мало полісахаридів, вживання їх в їжу дозволяє добре підтримувати енергетичний рівень обох партнерів.

Після появи інформації про ці відкриття у Великобританії покупці пришли в захоплення, а об`єми продажів в магазинах, які торгують ягодами, збільшилися.

newsland.ru