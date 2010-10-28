У американській сім'ї 3 дітей народилися в "магічні" дні

На перший погляд, в цьому немає нічого видатного: у сім`ї на світ з`явилася дитина, в даті народження якого співпадають всі три цифри. Проте повторити подібне три роки підряд - ось це справді унікальне досягнення.

У США таке поки вдалося тільки Соперам з американського міста Рокфорд, у яких 10 жовтня цього року трапилося поповнення. Дівчинка, яку назвали Сеарра Ніколь, стала вже третім їх чадом, що народилося в "магічну" дату. 9 вересня минулого року на світ з`явився син Кемерон. Старша ж дитина - Хлоя - народилася, як неважко здогадатися, 8 серпня 2008 року.

"Сеарра - наше маленьке диво, - говорить мама, 36-річна Барбара Сопер. - Хлоя народилася під щасливим числом вісім, Кемерон - під числом дев`ять, а вона - під числом десять".

Фахівці у галузі нумерології і зовсім приголомшені таким збігом. Ще б - адже, за їх розрахунками, вірогідність подібних збігів дорівнює 1 до 50 мільйонів! Випадку додає унікальності той факт, що якихось попередніх планів пара з Рокфорда не будувала: дві останні дитини народилися передчасно. Кемерон "випередив графік" на два тижні, а появу на світ Сеарри були вимушені форсувати лікарі, оскільки у мами утворилися тромби.

Тепер у пари є стимул і далі вражати учених. Проте Сопери не горять бажанням повторювати такі "рекорди". "Вже достатньо. Більше поки не плануємо", - сміється щаслива мама.

ami-tass.ru