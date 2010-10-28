У чому вершина щастя для європейських жінок

Підтримання власної ідеальної маси тіла очолило рейтинг уявлень про щастя сучасних європейських жінок. Проведене в Євросоюзі соціологічне дослідження показало, що слабка стать ставить турботу про власну фігуру навіть вище особистих стосунків із сильною частиною людства, повідомляє радіостанція Бі-бі-сі.

На думку більшості мешканок Євросоюзу, зайва вага веде до більш значних і глибоких особистих негативних переживань, ніж нездатність знайти собі ідеального партнера. При цьому збереження ідеальної ваги, фігури та зовнішнього виду цінується ними більше, ніж романтичний зв`язок з близькою людиною.

"У європейських жінок питання щодо власної ваги вийшло на перше місце серед життєвих пріоритетів", - заявила професор Пем Спарр. "Багато в чому це відбувається через особливості нинішньої західної цивілізації, коли жіноча краса асоціюється в першу чергу з хорошою фігурою, - зазначила вона. - Виникла ситуація, коли люди із зайвою вагою негативно сприймаються суспільством".

ami-tass.ru