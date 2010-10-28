Лікуємося чорною горобиною

«Багато хто знає, що вона корисна для щитовидки і зору. А ось мало хто — про те, що вона просто необхідна для зміцнення серцево-судинної системи і омолоджування нашого організму», — говорить Олена Світко, лікар-натуропат. Олена Віталівна поділилася з читачами своїми рецептами «ліків» з чорноплідної горобини.

1. 100 г сушеної чорноплідної горобини перемеліть, змішайте з 100 г пилку і 100 г меду. Їжте по 1 ст. л. 3 рази на день. Курс — 14 або 21 день.

2. Візьміть кетяг калини (100 г), жменю чорноплідної горобини (150 г), чай каркаде (2—3 ст. л.). Добре потовчіть, щоб ягоди пустили сік, залийте кип`ятком і, коли все трішки остигне, додайте 2—3 ст. л. запашного меду на велику чашку (0,5 л). Пити 14 або 21 день.

3. 100 г сушеної чорноплідної горобини, 50 г кориці, 50 г сушеного меленого імбиру і 1 ст. л. меленого мускатного горіха. Все це добре перемолоти і такий одержаний порошок можна вживати 3 рази на день по 1 ст. л., запиваючи 100 г води. Курс — 21 день.

4. Можна приготувати такий лікер: по 1 кг червоної і чорної горобини, калини, журавлини залити горілкою так, щоб вона покрила ягоди. Настоювати 2 тижні. Пити по 20 г перед їжею 2—3 місяці.

segodnya.ua