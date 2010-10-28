Необхідні кошти для лікування глухої дівчинки!

Іринці Крачок з Вишгорода Київської області – 2 роки і 7 місяців. І їй дуже потрібна допомога. В Іринки – глухота 4 ступеня. Це означає, що вона зовсім нічого не чує. Дівчинка не просто ростиме глухою. Вона не зможе навчитися говорити. І в майбутньому сильно відставатиме у розвитку від своїх ровесників. Єдиний вихід – операція. Іринці необхідна кохлеарна імплантація. Вартість операції – 27 000 євро. І її потрібно зробити до трьох років. Мама в Іринки – бухгалтер, тато – водій. Власними силами вони зібрали 1 000 євро. Але де взяти решту? Батьки звертаються з проханням допомогти їм зібрати ці кошти і дати Іринці можливість чути і говорити!

Телефон мами, Тетяни 0936840511, 0954688703, дом. 04509652868.

Реквізити для надання допомоги:

Поповнення через відділення Приватбанку карти № 4149 4374 1072 7935

Поповнення через інші банки:

номер рахунку 29244825509100

МФО 305299

ОКПО 14360570

Отримувач: КБ Приватбанк

Призначення: безкорислива допомоги на лікування доньки, для поповнення карти № 4149 4374 1072 7935

Отримувач:: Крачок Тетяна Петрівна ІНН 2960014747