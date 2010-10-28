Хеллоуїн небезпечний?

Хеллоуїн, мабуть, одне з самих неординарних і разом з тим шкідливих свят. Він негативно відбивається як на екології, так і на самопочутті людей. Щорічно тільки в Лондоні за час проведення цього свята збирається понад 500 тонн всілякого сміття, починаючи від обгорток від цукерок, одноразових костюмів, пластикових упаковок до величезної кількості викинутих гарбузів. Безумовно, овочі псуються, гниють, виділяючи в повітря вуглекислий газ, що несприятливо відбивається на екології.

Крім забруднення навколишнього середовища, під час святкування Хеллоуїна медики відзначають збільшення числа звернень людей з отруєннями. По кількості харчових отруєнь і викликів «швидкої допомоги» Хеллоуїн займає третє місце після Нового року і Різдва.

У це свято з`являється багато роботи не тільки у співробітників швидкої медичної допомоги, але і ортодонтов. За їх даними, в США завантаженість стоматологів роботою з пацієнтами після святкування Хеллоуїна зростає на 25%. Все це пояснюється тим, що багато підлітків під час жування цукерок-липучок або лову ротом яблук і цукерок зривають із зубів брекеты, які встановлюють тільки фахівці-ортодонты.

tehno-med.ru