Світлодіодні лампи можуть зумовити сліпоту
Висновки експертів
Експерти Національного агентства санітарної безпеки Франції (Anses) встановили, що ряд типів світлодіодних ламп негативно впливають на зір. Про це повідомив Домінік Гомбер, голова відділу оцінки ризиків Anses.
В останні місяці популярність світлодіодних ламп через економуну витрату енергії зросла в кілька разів. Ними обладнують офіси, приміщення у громадських та державних установах. Експертів турбують наслідки щоденного тривалого впливу світлодіодних ламп на зір людей.
Біле світло створюється в світлодіодних лампах за допомогою синього і жовтого світла. Їх генерують відповідні діоди. Світло від синього діода за своїми хвильовими характеристиками наближається до шкідливого для людини, і, в першу чергу - для сітківки ока, ультрафіолетового випромінювання.
Від такого освітлення можуть постраждати люди з підвищеною чутливістю шкіри, викликаної дерматитами. Особливо небезпечно тривале перебування під таким світлом для дітей. Кришталики їхніх очей ще не сформувалися остаточно, а тому не можуть ефективно відбивати випромінювання, небезпечне для сітківки.
Експерти Anses досліджували 9 типів ламп, поширених на ринку країни. З них тільки три типи отримали оцінку «помірно ризиковані» для зору. Фахівці закликають споживачів використовувати світлодіодні лампи малої потужності, а виробників - забезпечити свою продукцію інструкціями безпеки.