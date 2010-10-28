Серіал «Доктор Хаус» небезпечний для психіки

Американські вчені довели, що захоплення населення «медичними» серіалами, такими, як "Доктор Хаус" і "Анатомія пристрасті", небезпечні для психіки.

Результати показали, що подібні кінострічки, присвячені переважно рідкісним і незвичайним захворювань, змушують глядачів шукати ознаки подібних хвороб і у себе.

Дослідники опитали понад 200 учнів Коледжу зв`язку при Алабамського університету на предмет захоплення медичними серіалами і почуття задоволення від життя. З`ясувалося, що регулярний перегляд таких серіалів підвищує страх захворіти важкою рідкісною хворобою. Подібні іпохондричні думки сильно впливають на психічне здоров`я людини і погіршують якість життя в цілому. Люди просто перестають отримувати задоволення і задоволення від життя.

Як пояснила науковий керівник групи, професор Іньцзяо, подібна закономірність була виявлена у молодих здорових людей у віці від 18 років до 31 року.

medportal.ru