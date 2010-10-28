Як приготувати корисну каву

Пити чи не пити? Ці суперечки не припиняються навколо такого популярного в світі напою, як кава. Чому думки не однозначні? Тому, що кава не належить до дієтичних продуктів, а отже, не всім підходить, зважаючи на стан здоров`я. Однак це зовсім не означає, що кава - шкідливий продукт. Більше того, у кави не лише приємний смак, а вона має й корисні властивості. Результати останніх досліджень знайшли пояснення феномену, чому після філіжанки кави люди почуваються бадьорішими. Виявляється, смажені кавові зерна виділяють перекис водню - дуже потужний антиоксидант - речовину, яка захищає клітини від ушкодження, а організм - від постаріння. Тому люди й відчувають тонізуючу дію кави.

Однак кава є корисною лише у невеликих кількостях - 1-2 філіжанки на день. Не даремно ж народи, в яких збереглася давня культура вживання цього напою, використовують для кави спеціальний посуд - філіжанки маленького розміру.

А тепер торкнемося особливостей кави, які роблять її небезпечною у разі деяких захворювань. Травлення кави у шлунку потребує великої кількості шлункового соку, який виділяється в перші 15-20 хв. після вживання цього напою. Тому людям, хворим на гастрит чи виразку шлунка, ліпше відмовитися від нього. А вміст у каві кофеїну робить її небезпечною для хворих на серцево-судинні захворювання, якщо вони вживають її у великій кількості.

Що ж робити людям, які люблять каву, звикли до неї, але з огляду на проблеми в здоров`ї не можуть вживати її без небажаних наслідків. Вихід є - готувати кавовий напій за індивідуальним рецептом. Він буде не лише смачним, а й оригінальним та корисним.

Житня кава. Жито промити, висушити і підсмажити на сковороді (не пересмажувати), перемолоти на кавомолці і заварювати, як каву, можна лише збільшити дозу - 2-3 ч. л. на 150 г води.

Кава з топінамбура. Бульби топінамбура помити, висушити, порізати на дрібні кубики і сушити на свіжому повітрі 3-4 дні, потім досушити в духовці до появи коричневого кольору. Зберігати в сухому місці. Перед вживанням підсмажити на сковорідці, подрібнити в кавомолці і заварювати, як звичайну каву.

Кава із соняшникового насіння. До 100 г зерен кави додати 100 г соняшникового насіння, обсмаженого на сковорідці і подрібненого на кавомолці.