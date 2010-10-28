Незабаром Москва стане непридатною для життя

Вчені-футурологи з Австралійського Нового Університету Уельсу припустили, що в найближчі 300 років через кліматичні умови найбільші мегаполіси світу, в тому числі і Москва, виявляться непридатними для життя.

Дослідники вважають, що в Москві, Сіднеї, Парижі, Вашингтоні та інших великих містах світу буде так спекотно і волого, що дихати в такій атмосфері стане практично неможливо. Люди будуть змушені залишити міста і сховатися в резерваціях.

За словами Стівена Шервуда, дослідження базувалися на інформації про швидкість кліматичних змін у світі і динаміці зростання середньорічних температур. І за найоптимістичнішими прогнозами, мегаполісам залишилося «жити» менше 300 років.

Цілком резонне заяву, якщо враховувати той факт, що в 2010 році на Росію обвалилася аномально спекотне літо. За статистичними даними, смертність в цей рік збільшилася майже в 5 разів.

newscientist.com