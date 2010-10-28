Читання позбавить стресу

Британські учені з Університету Сассекса довели, що читання книги найнадійніший спосіб подолати стресову ситуацію. Читання на 68% зменшує рівень стресу, нормалізуючи пульс і м`язовий тонус. Тим більше читання діє швидше, ніж заспокійлива музика, прогулянка або чашка м`ятного чаю.

Автор дослідження, когнітивний нейрофізіолог Девід Люіс вважає, що неважливо, яку саме книгу читати для подолання стресу. Потрібно лише зануритися в неї, "досліджуючи сферу авторської уяви".

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