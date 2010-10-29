Картопля - ефективна дієта

Дієтологи довели, що вживання картоплі сприяє зниженню ваги і є ефективною дієтою для схуднення. Медики виключали продукти з високим глікемічним індексом. Картопля якраз належить до таких. В ході проведених досліджень брали участь 86 чоловіків і жінок. Учасників розділили на три групи.

Учасники з двох груп вживали щодня порції відвареної картоплі без олії. Вага у учасників знизилася в обох групах. За даними досліджень секрет схуднення полягав не у відмові від якихось конкретних продуктів, а в зниженні загальної кількості калорій.

Коренеплід картоплі стає частиною дієти для схуднення. У одній картоплині міститься багато калію і майже ціла денна норма вітаміну С. У відвареній або печеній картоплі не містяться жири, натрій, холестерин.

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