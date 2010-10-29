Розкрито секрет збереження шлюбу

Психологи з Техасу розповіли про психологічний прийом, який допоможе зберегти шлюб. Так, якщо ви відчуваєте, що у вас з чоловіком з`явилися розбіжності, і ви часто лаєтеся, то у жодному випадку не підвищуйте голос при сварці і не намагайтеся криками щось довести.

Якщо ваші стосунки з партнером і шлюб під загрозою, то в бесіді з ним вам потрібно говорити якомога тихіше, іноді навіть пошепки. Дослідження показують, що інформація, вимовлена пошепки, сприймається краще, і співбесідник швидше прислухається до вашої думки, ніж якщо ви кричатимете.

Така терапія пошепки успішно використовується сімейними психологами за кордоном. Особливо вона популярна в Голлівуді серед знаменитостей, пише Passion.ru. Цей психологічний прийом використовували навіть Анджеліна Джолі і Бред Пітт, а також Мадонна і Гай Річі.

mignews.com.ua