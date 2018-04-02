Як правильно вживати настоянки женьшеню та елеутерококу

Адаптогени – це природні засоби, які стимулюють захисні сили організму людини, пристосовують його до змін погоди, коливань атмосферного тиску, підвищують стійкість до стресів, фізичну й розумову працездатність. Вони м’яко й благотворно діють на центральну нервову систему, активізують обмінні процеси, поліпшують діяльність ендокринної та імунної систем. Особливо вони потрібні у разі перевтоми, після перенесених операцій та хвороб, депресивних станів, метеозалежності.

Зазвичай ефект від прийому адаптогенів настає досить швидко – за кілька днів, досягаючи свого максимуму через 15-30- днів.

Адаптогени приймають 1-2 рази на день, у першій половині дня. Якщо людина занадто збудлива, то на ніч можна приймати заспокійливі препарати (валеріану, собачу кропиву, м’яту тощо).

Адаптогенні засоби можна приготувати в домашніх умовах з рослин-адаптогенів, а можна придбати в аптеці. Вважають, що промислові настоянки й екстракти є ефективнішими, оскільки виготовлені за спеціальними технологіями.

Хоча й існують загальні рекомендації щодо вживання адаптогенів, дозу потрібно підбирати з урахуванням особливостей організму. Тому слід починати з мінімальної дози. Якщо ви відчули приплив енергії, підвищення працездатності, інтелектуальної діяльності, це означає, що дозу підібрано вдало, якщо особливих змін не відбулося, дозу потрібно збільшити на кілька крапель. Якщо ж після прийому адаптогену з’явилася збудливість, роздратованість, а вночі - безсоння, дозу зменшують.

Людям із підвищеною нервовою збудливістю, гіпертонією, порушенням серцевої діяльності, гострими інфекційними захворюваннями застосовувати адаптогени протипоказано. Лікарі забороняють вдаватися за допомогою до адаптогенів і вагітним та дітям до 14-16 років.

Людям літнього віку адаптогени можуть значно підвищити якість життя. Однак, зважаючи на те, що багато хто з них нажив собі букет захворювань, з приводу застосування цих препаратів потрібно порадитися з лікарем. А тепер характеристика деяких найпоширеніших рослин адаптогенів.

Женьшень – підвищує всі життєві функції. Ця рослина ще має назви "корінь життя", "трава безсмертя" тощо. Вони якнайліпше характеризують цю рослину. Річ у тім, що корінь женьшеню, який використовують у медицині, містить дуже багато потрібних людині вітамінів і мікроелементів, біологічно активних речовин. Але найголовніші його лікувальні властивості зумовлені такою речовиною, як глікозид, яка є "регулювальником" багатьох органів і систем організму. Увесь цей перелічений набір і робить женьшень універсальним засобом. Зокрема, його широко застосовують як тонізувальний засіб у разі занепаду сил унаслідок розумової чи фізичної перевтоми, підвищених навантажень, зниженого артеріального тиску, для реабілітації після виснажливих хвороб. Женьшень поліпшує діяльність серцево-судинної системи, органів чуття, зокрема, загострює зір і слух, нормалізує кров’ю постачання мозку, наповнення тканин киснем, прискорює загоєння ран, сприятливо діє на органи травлення та печінку, позитивно впливає на діяльність репродуктивних органів, зокрема у разі зниження статевої функції.

Найпоширеніша форма приготування препарату женьшеню - спиртова настойка, яка продається в аптеках. Зазвичай її приймають по 15 -25 крапель двічі на день у першій половині дня за півгодини до їди. Курс лікування - 30-40 днів. За потреби його можна повторити через кілька тижнів.

Елеутерокок – проти інфекцій і „поганого” холестерину. Його унікальні стимулювальні властивості також пов’язані з вмістом глюкозиду. Тому він має практично такі само властивості, як і женьшень. Результати останніх досліджень засвідчили, що елеутерокок, окрім нормалізації тиску, підвищення життєвого тонусу, відновлення сил, має властивість дещо зменшувати вміст "поганого" холестерину в крові, який спричинює розвиток атеросклерозу судин, діє як природний антибіотик, тому є чудовим профілактичним засобом у разі епідемій інфекційних захворювань, а також демонструє антиоксидантну дію, вповільнюючи процеси старіння.

Як і женьшень, препарат елеутерококу можна придбати в аптечній мережі у вигляді спиртової настоянки. Приймають по 20-30 крапель за півгодини до їди упродовж місяця.

Родіола рожева – діє м’яко і негайно. Хоча її називають "тибетським женьшенем", медики стверджують, що в деяких випадках вона є дієвішою навіть за женьшень. Річ у тім, що головними діючими речовинами родіоли рожевої є родозин і родіолозид, які впливають на м’язову тканину, зокрема, серцевий на м’яз. Окрім того, ці речовини стимулюють енергетичну активацію клітин. Навіть одноразове застосування родіоли дає швидку й відчутну позитивну реакцію організму. Тому лікарі призначають її у разі виснаження нервової системи та фізичних сил, імпотенції, вегето-судинної дистонії та багатьох інших занепадницьких станів, а також якщо людині потрібно підвищити витривалість та опірність організму до екстремальних чинників: у разі зміни кліматичного поясу, тривалої і напруженої роботи, тяжких умов праці тощо.

Родіола рожева продається у вигляді спиртової настояки в аптечній мережі. Приймають по 5-10 крапель 2-3 рази на день за півгодини до їди.

Олеся Донченко,

сімейний лікар.