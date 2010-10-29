Кому шкідливий зелений чай

Про унікальні властивості зеленого чаю вже сказано стільки, що час задуматися: невже знайдений еліксир здоров`я? Хіба цей продукт корисний абсолютно всім і завжди?

Користь, яку приносить зелений чай дуже велика. Більшість з нас випробувала на собі його цілющу дію. Але є категорія людей, яким варто обмежити вживання цього справді благородного напою, а то, і зовсім від нього відмовитися.

Зеленим чаєм не слід захоплюватися людям з хворобами серцево-судинної системи, оскільки він порушує серцевий ритм. У гіпотоніків він понизить і без того знижений тиск. У людей з виразковою хворобою або проблемами дванадцятипалої кишки можливе виникнення шлункових болів, коліки в кишечнику або печія. Тим, у кого є проблеми з щитовидною залозою, краще відмовитися від зеленого чаю.

Годуючим мамам не варто захоплюватися зеленим чаєм. Кофеїн, що міститься в чаї, може спровокувати порушення сну і у малюка, і у самої мами.

Не варто захоплюватися зеленим чаєм страждаючим глаукомою і подагрою. Кількість пуриновых кислот, якими він багатий, не принесуть користі, особливо, якщо чай якийсь час постояв.

Що ж тоді виходить: зелений чай зовсім не пити? Такі крайнощі ні до чого. Від корисного напою відмовлятися не варто. Просто треба у всьому дотримуватися міри.

newsland.ru