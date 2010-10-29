Овес - диво-засіб у косметології

Щодня для умивання використовую такий скраб:

1 скл. вівсяних пластівців перемелюю в борошно і змішую з 1 ст. л. харчової соди. Для умивання беру приблизно 1 ст. л. одержаної суміші і трохи розвожу водою. Розтираю обличчя і шию по масажних лініях, не натискаючи, обережно. Якщо робити так щодня, то шкіра стає ніжною, рівного кольору і без прищиків навіть в критичні дні. Дуже раджу після даної процедури умиватися тільки холодною водою. Це відмінно тонізує шкіру, вона просто світиться зсередини.

Взагалі, вівсянка творить дива з шкірою. Раніше я користувалася готовими масками, кремами. Але тепер зрозуміла, що натуральна косметика для масок набагато ефективніша, тому що в ній немає ні консервантів, ні ароматів.

Мені дуже подобається маска з мелених вівсяних пластівців і полуничного йогурту. Якщо є можливість використовувати свіжу полуницю - ще краще. Просто змішайте її із сметаною і пластівцями - і маска готова. Зазвичай я змішую 1 ст. л. сметани, 2 ягідки і додаю стільки меленої вівсянки, щоб вийшла густа маса. Лежу з маскою 20 хвилин, потім змиваю, як завжди. А мама змішує вівсянку з майонезом. Говорить, що краще не придумати засобу для шкіри, що в`яне.

Чому овес?

• Він містить рослинні білки, вітаміни групи В, мінерали, залізо і клітковину - все, що потрібно для збалансованого харчування і енергії.

• Якщо умиватиметеся вівсянкою кожен ранок, то незабаром забудете про жирну шкіру і прищі. А якщо поєднувати косметику з вівсянки з вівсяним сніданком, то незабаром станете просто чарівні!

• Щоб позбавитися набряків, пийте вівсяний відвар. Скл. вівсяної крупи з 4 скл. води прокип`ятіть протягом 10 хвилин, додайте 1 ст. л. меду і прокип`ятіть ще 5 хвилин.

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