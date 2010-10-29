Буряковий сік знижує тиск

Англійські учені виявили, що азотні сполуки, які присутні в буряковому соку, знижують артеріальний тиск.

В ході експерименту учасників поділили на три групи. Перша група випробовуваних приймала нітрат калію в пігулках, друга — пила по 250 мл соку з буряка, а третя група випивала звичайну воду.

В результаті фахівці встановили, що у добровольців, що приймали пігулки і буряковий сік, артеріальний тиск знижувався.

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