Переведення годинника може бути корисним для здоров'я

Учені одного з швецьких університетів зробили дивовижний висновок, що переведення годинників на зимовий час може бути дуже корисним для людей, які страждають серцево-судинними захворюваннями.

Швецькі дослідники прийшли до висновку, що переведення годинників на зимовий час знижує ризик інфаркту, а ось переведення годинників на годину вперед, перехід на літній час, підвищує цей ризик.

Результати проведених досліджень показали, що ризик виникнення інфаркту знижується в середньому приблизно на 5% протягом першого тижня після переходу на зимовий час. З одного боку ефект звичайно невеликий, але якщо брати в масштабі всього світу, то у такому разі може йтися про 2-3 тисячі інфарктів, а це вже не так і мало.

Швецькі учені ще встановили, що цей перехід супроводжується зниженням ризику інфаркту в наступний після переведення годинників день, у понеділок, а понеділок як відомо вважається найсприятливішим днем для виникнення інфаркту, оскільки людина має стрес щоразу перед початком робочого тижня.

newsland.ru