Льняна олія - ліки від остеопорозу

Для досліджень було використано дві групи щурів: перша, самки з видаленими яєчниками для імітації постклімактеричного періоду, і друга, з штучно викликаним діабетом.

Після двомісячного годування льняною олією, дослідники провели лабораторні аналізи сечі і крові тварин. За наслідками аналізів було виявлено відновлення до норми IGF-1 і білка остеокальцину. Так само, виявилося, що в сечі знизився рівень дезоксипіридиноліну, основного маркера резорбції кісткової тканини при остеопорозі.

Як вважають дослідники, основний превентивний ефект льняної олії полягає в підвищеному вмісті n-3 поліненасичених жирних кислот (ПНЖК), що захищають процеси мінералізації кісток.

gigamir.net