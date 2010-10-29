Індонезія: від цунамі і виверження вулкану загинуло 400 осіб

В Індонезії кількість жертв цунамі і виверження вулкану перевищило 400 чоловік.

За повідомленням влади, сотні людей продовжують вважатися зниклими безвісти, передає Радіо «Свобода».

Цунамі обрушилося на західне побережжя острова Суматра після землетрусу, що стався 25 жовтня.

Наступного дня розпочалося виверження вулкану Маунт Мерапі на острові Ява, за 1300 кілометрів на схід від району, що постраждав від цунамі.