Вчені з'ясували, де "зберігаються" сни

Італійські вчені заявили, що зрозуміли механізм запам`ятовування людиною найяскравіших снів. Завдяки останнім дослідженням і технологіям, вчені з римського Інституту "Санта Лючія" спільно з співробітниками університетів Болоньї і Аквіли знайшли глибинні ділянки головного мозку, де "зберігаються картини".

"Ми відкрили в гіпокампі /частина мозку, що бере участь у механізмі формування емоцій/ клітини, що відповідають за найхимерніші і насичені сни, які люди запам`ятовують", - сказав голова групи вчених з римського університету Луїджі Де Дженнаро.

Завдяки детальним нейроснімкам, зробленим із застосуванням високих технологій, вчені розгледіли ці "глибинні мікроструктури" в обох півкулях головного мозку. Результати дослідження опубліковані в останньому номері журналу "Карта людського мозку".

За словами Де Дженнаро, подальше вивчення цих елементів дозволить зрозуміти, чому деякі люди ніколи не пам`ятають сновидіння, а деякі, прокинувшись, відновлюють все побачене вночі, як ніби подивилися фільм.

ami-tass.ru