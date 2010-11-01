Вегетаріанство зумовлює недоумство

Невролог з Інституту здоров`я «М Артеміс» в Гургаоне (Індія) Правен Гупта упевнений в тому, що багаторічна прихильність до вегетаріанства в старості приведе людину до недоумства.

Щоб уникнути на схилі віку старечого недоумства, вегетаріанці повинні ретельно стежити за рівнем вітаміну В-12 в організмі. Кращими його джерелами є молоко і продукти з нього, риба, молюски і яйця.

За словами фахівця, тривалий знижений рівень вітаміну В-12 знижує активність мозку, погіршує пам`ять і працездатність людини. Учений не проти вегетаріанства, але його турбують перекоси: багато прихильників такого харчування відмовилися від молока.

Правен Гупта також спирається на офіційну статистику Всесвітньої організації охорони здоров`я по Індії, де більше половини населення — вегетаріанці. Згідно даним ВООЗ, в Індії хворобою Альцгеймера і недоумством уражені 3,5 мільйона осіб. Також близько 30 осіб з кожної тисячі жителів Індії у віці 40 років щомісячно скаржаться медикам на депресію, панічний страх, дратівливість і погіршення пам`яті.

Фахівець однозначно пов`язує ці прояви з дефіцитом у них вітаміну В-12.

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