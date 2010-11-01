Наука виявила новий феномен - "ранковий зомбізм"

Новий феномен виявили вчені в сучасному британському суспільстві - "ранковий зомбізм". Згідно з останніми дослідженнями, середньостатистичний британець, незважаючи на ранній підйом / о 6.40 ранку /, до 10 годин ранку відчуває себе таким, що "ще не прокинувся".

"Кілька ранкових годин люди проводять в особливому стані між сном і неспанням і фактично являють собою зомбі, діючи автоматично і без повного усвідомлення того, що відбувається", - зазначає радіостанція Бі-бі-сі. Тільки до 9.55 більшість британців остаточно долають сонний стан і повністю включаються в роботу і повсякденне життя.

Вчені вважають, що мова йде про дуже важливий соціально-психологічний феномен, коли людина в сучасному західному суспільстві все більше страждає від порушення природного циклу життєдіяльності організму. Багато в чому це викликано широким поширенням в останні роки інтернету і виникненням так званої "24-годинний віртуальної цивілізації", яка ніколи не спить. Це сприяло значному подовженню циклу активності людини, в результаті якої він все пізніше лягає спати і все раніше встає.

На це організм і відповів новим феноменом - "ранковим зомбізмом", коли підтримується низька активність ряду зон головного мозку, поки вони повністю не відновляться від надлишку інформації та активності попереднього дня.

ami-tass.ru