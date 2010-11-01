Учені розшифрували дитячий плач

Японські учені з інституту Мурорана створили нову комп`ютерну програму, яка повністю розшифрувала дитячий крик. Точніше, один його різновид, зате безпомилково.

Озброєний програмним забезпеченням комп`ютер із стовідсотковою точністю розпізнає дитячий крик, що повідомляє про болі в животі. Правда, інші тривожні крики малюків поки що залишаються загадкою. Але розпізнавання криків про біль — це вже щось, адже 80% проблем, що турбують немовлят, пов`язані із травленням.

На черзі - створення так званого «дитячо-батьківського» словника, який допоможе молодим батькам розтлумачити, чого ж хочуть їх чада.

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