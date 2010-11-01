Банани – джерело енергії

Хочете швидко відновити знижений рівень енергії вашого організму – немає кращого перекушування, ніж банан. Банан містить три натуральні цукри – сахарозу, фруктозу і глюкозу в комбінації з фіброю (волокном), що дає негайний істотний підтримуючий заряд енергії, достатній для 1,5-годинної енергійної роботи. Нічого дивовижного немає в тому, що банан є фруктом №1 у провідних світових атлетів.

Але енергія – це не єдине, чим банани підтримують нас. Вони також допомагають подолати або запобігти значній кількості хворобливих станів і таким чином роблять себе необхідною добавкою щоденного раціону. 5-6 бананів можуть замінити повноцінний обід.

У одному банані міститься до 300 мг калію, який допомагає боротися з підвищеним тиском і зміцнює серцевий м`яз. Кожному з нас на добу потрібно 3 - 4 г калію. Кажуть, навіть одного бананчика в день достатнього, щоб уникнути інфаркту.

«Банани – єдиний фрукт, що ніколи і ні за яких обставин не дає у немовлят алергічної реакції», - підкреслював відомий педіатр Бенджамин Спок. Це теж можна використовувати собі на користь.

Багаті на залізо банани можуть стимулювати вироблення гемоглобіну в крові і допомагати у випадках анемії.

gigamir.net