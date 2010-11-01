Кава спалює жир
Ефект з`являється тільки при фізичному навантаженні
Перед тренуванням необхідно випивати невеликий кухлик кави без цукру. До такого висновку прийшли учені австралійського інституту спорту. Як показали результати дослідження, кава сприяє використанню жирів для підтримки енергії в період тренування. Що і є прямим шляхом до скидання зайвої ваги. Добровольці, що брали участь в експерименті, поставленому австралійськими ученими, відзначили, що продуктивність занять спортом збільшилася після прийому кавового напою.
Проте медики не радять пити кави людям, що мають проблеми з серцем. А здоровим людям вони рекомендують додавати в напій кілька ложок молока, яке пом`якшить дію кави на організм. Кава є природним енергетиком, тому поєднувати його з фізичними навантаженнями необхідно з обережністю.
Ефект від вживання кави з`являється тільки при безпосередньому фізичному навантаженні. Тому без тренувань примусити організм спалювати жири за допомогою кавового напою не вийде.