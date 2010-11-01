У чому секрет щастя

Народна мудрість свідчить, що кожен сам коваль свого щастя. Це твердження повністю підтвердили австралійські учені, склавши список чинників, що впливають на психологічний стан людини.

Фахівці поставили під сумнів теорію, що всі біди і нещастя ніби запрограмовані на генетичному рівні або народжуються разом з дитячими страхами. Навпаки, щасливою людина може зробити себе сама незалежно від свого минулого. Для цього потрібно лише вести здоровий спосіб життя, мріяти, ставити перед собою цілі, вірити в їх здійснення. При цьому також необхідно мати улюблену справу, роботу, брати участь в суспільному житті. Але найголовнішим ключем до успіху є вдалий вибір чоловіка.

Зокрема, йдеться не про матеріальне положення другої половини, а про психологічну сумісність. Як повідав один з авторів дослідження, доцент Мельбурнського Університету Брюс Хеді, знервована обстановка в сім`ї згубна для подальших стосунків. "Якщо обидва партнери дивляться в майбутнє одними очима, підтримують не тільки в радості, але і в горі, допомагають один одному вести домашнє господарство, виховувати дітей, така сім`я "приречена" на щастя", - підкреслив Хеді.

Дослідження також показало, що жінки менш щасливі, якщо сімейні цінності не входять до числа пріоритетів їх чоловіків. Не менш важливим є і психічний стан жінки. Істерична, запальна, неврівноважена натура не здатна зробити щасливою людину, що знаходиться поряд.

ami-tass.ru