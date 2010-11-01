4 способи уникнути стресу у вашому житті

Найчастіше стрес виникає тоді, коли у вашому житті настає дисбаланс на фізичному, емоційному, розумовому і психологічному рівні. Ми робимо дуже багато справ відразу, песимістично ставимося до життя, відчуваємо тиск на роботі і вдома і в результаті стрес.

Стрес впливає негативно на наше здоров`я і наше життя. Ми стаємо хворими, дратівливими, напруженими, втомленими і нещасними. Якщо ми хочемо вести здоровий спосіб життя, ми повинні навчитися керувати стресом, а ще краще намагатися не допускати його в своє життя. Для цього треба взяти під контроль свої думки, емоції, завдання, свої дії і своє життя. І тоді ми зможемо повернутися до балансу і гармонії у своєму житті. Отже, давайте розглянемо деякі способи уникнути стресу.

1. Керуйте своїм часом.

Якщо ви відчуваєте, що у вас багато справ, які потрібно зробити, але недостатньо часу на здійснення задуманого, уважно вивчіть те, як ви витрачаєте свій час.

Щоб поліпшити управління часом:

* Заощаджуйте ваш час, за рахунок концентрації та фокусування на найбільш важливих справах і завданнях.

* Ставте пріоритети ваших справ і завдань, виходячи з рейтингу завдання за ступенем важливості і терміновості.

* Перенаправляйте ваш час на ті завдання, які є важливими і значущими для вас.

* Уникайте робити те, що не важливо для вас.

* Користуйтеся щоденником і планувальником завдань.

* Робіть перерви між великими проектами, на більш дрібні.

* Встановлюйте короткострокові та довгострокові цілі.

* Побудуйте здорову стратегію для ваших справ і відповідно для вашого життя.

2. Управління своїм способом життя.

Наша поведінка і наш спосіб життя так само впливають на появу стресу.

Вони не завжди стають безпосередньо причиною стресу, але впливають на опірність нашого організму, тіла і психіки стресу. Наприклад, наш організм намагається боротися і звільнятися від стресу під час сну, але якщо ми не отримуємо достатньо часу для повноцінного сну, то ми просто не в змозі адекватно позбутися стресів минулого дня.

Щоб керувати своїм способом життя:

* Дотримуйтеся балансу між робочими, особистими і сімейними зобов`язаннями.

* Треба мати мету у житті.

* Перевірте ваші життєві переконання, принципи та цілі, щоб зменшити масштаби конфліктів між тим, що ви хочете від життя і воно являє собою насправді.

* Спіть стільки скільки потрібно вашому організму, висипайтеся.

* Намагайтеся правильно харчуватися, їжте більше корисної їжі.

* Отримуйте помірні фізичні навантаження протягом тижня.

* Обмежте споживання алкоголю.

* Намагайтеся не курити.

* Вчіться відпочивати. Влаштовуйте собі хороші вихідні і не забувайте про відпустки.

* Ставтеся до життя простіше.

* Радійте тому, що маєте і дякуйте життя за це.

3. Шукайте підтримку.

Використовуйте свої власні соціальні мережі і шукайте в них підтримку у важку для вас хвилину.

Ніколи не завадить підтримка близьких вам людей, батьків, дружини, дітей, друзів і навіть приятелів, іноді необхідно виговоритися і щоб вас вислухали, порадили щось, може навіть поспівчували або навпаки пораділи за вас і ваші успіхи. Якщо так вийшло, що близьких вам людей немає поруч, тоді коли це так необхідно, то спробуйте соціальні мережі, спільноти, живі щоденники (блоги) в інтернеті. Спілкування з людьми, дружня підтримка та поради з боку ніколи не будуть зайвими.

4. Змініть своє мислення.

Можливо вам доведеться змінити своє мислення, щоб знизити рівень стресу. Думки впливають на почуття і на ваше життя в цілому. Коли якась подія викликає негативні думки, ви можете почати відчувати страх, невпевненість, тривогу, депресію, гнів, почуття провини і навіть почуття марності або безпорадності. Ці емоції можуть не тільки викликати стрес, але й погіршити реакцію організму на стрес. Маючи справу з негативними думками ви тільки погіршує ваш стан.

Щоб змінити своє мислення:

* Уникайте негативних думок і в разі їх появи намагайтеся знищувати їх як тільки вони з`являються.

* Уникайте перебільшувати негативні думки.

* Намагайтеся думати про краще і чекати кращого.

* Будьте позитивними.

І головне, не дозволяйте стресу красти у вас дорогоцінні хвилини радості і щастя в вашому житті.

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