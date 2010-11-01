4 способи уникнути стресу у вашому житті
Керуйте своїм часом
Найчастіше стрес виникає тоді, коли у вашому житті настає дисбаланс на фізичному, емоційному, розумовому і психологічному рівні. Ми робимо дуже багато справ відразу, песимістично ставимося до життя, відчуваємо тиск на роботі і вдома і в результаті стрес.
Стрес впливає негативно на наше здоров`я і наше життя. Ми стаємо хворими, дратівливими, напруженими, втомленими і нещасними. Якщо ми хочемо вести здоровий спосіб життя, ми повинні навчитися керувати стресом, а ще краще намагатися не допускати його в своє життя. Для цього треба взяти під контроль свої думки, емоції, завдання, свої дії і своє життя. І тоді ми зможемо повернутися до балансу і гармонії у своєму житті. Отже, давайте розглянемо деякі способи уникнути стресу.
1. Керуйте своїм часом.
Якщо ви відчуваєте, що у вас багато справ, які потрібно зробити, але недостатньо часу на здійснення задуманого, уважно вивчіть те, як ви витрачаєте свій час.
Щоб поліпшити управління часом:
* Заощаджуйте ваш час, за рахунок концентрації та фокусування на найбільш важливих справах і завданнях.
* Ставте пріоритети ваших справ і завдань, виходячи з рейтингу завдання за ступенем важливості і терміновості.
* Перенаправляйте ваш час на ті завдання, які є важливими і значущими для вас.
* Уникайте робити те, що не важливо для вас.
* Користуйтеся щоденником і планувальником завдань.
* Робіть перерви між великими проектами, на більш дрібні.
* Встановлюйте короткострокові та довгострокові цілі.
* Побудуйте здорову стратегію для ваших справ і відповідно для вашого життя.
2. Управління своїм способом життя.
Наша поведінка і наш спосіб життя так само впливають на появу стресу.
Вони не завжди стають безпосередньо причиною стресу, але впливають на опірність нашого організму, тіла і психіки стресу. Наприклад, наш організм намагається боротися і звільнятися від стресу під час сну, але якщо ми не отримуємо достатньо часу для повноцінного сну, то ми просто не в змозі адекватно позбутися стресів минулого дня.
Щоб керувати своїм способом життя:
* Дотримуйтеся балансу між робочими, особистими і сімейними зобов`язаннями.
* Треба мати мету у житті.
* Перевірте ваші життєві переконання, принципи та цілі, щоб зменшити масштаби конфліктів між тим, що ви хочете від життя і воно являє собою насправді.
* Спіть стільки скільки потрібно вашому організму, висипайтеся.
* Намагайтеся правильно харчуватися, їжте більше корисної їжі.
* Отримуйте помірні фізичні навантаження протягом тижня.
* Обмежте споживання алкоголю.
* Намагайтеся не курити.
* Вчіться відпочивати. Влаштовуйте собі хороші вихідні і не забувайте про відпустки.
* Ставтеся до життя простіше.
* Радійте тому, що маєте і дякуйте життя за це.
3. Шукайте підтримку.
Використовуйте свої власні соціальні мережі і шукайте в них підтримку у важку для вас хвилину.
Ніколи не завадить підтримка близьких вам людей, батьків, дружини, дітей, друзів і навіть приятелів, іноді необхідно виговоритися і щоб вас вислухали, порадили щось, може навіть поспівчували або навпаки пораділи за вас і ваші успіхи. Якщо так вийшло, що близьких вам людей немає поруч, тоді коли це так необхідно, то спробуйте соціальні мережі, спільноти, живі щоденники (блоги) в інтернеті. Спілкування з людьми, дружня підтримка та поради з боку ніколи не будуть зайвими.
4. Змініть своє мислення.
Можливо вам доведеться змінити своє мислення, щоб знизити рівень стресу. Думки впливають на почуття і на ваше життя в цілому. Коли якась подія викликає негативні думки, ви можете почати відчувати страх, невпевненість, тривогу, депресію, гнів, почуття провини і навіть почуття марності або безпорадності. Ці емоції можуть не тільки викликати стрес, але й погіршити реакцію організму на стрес. Маючи справу з негативними думками ви тільки погіршує ваш стан.
Щоб змінити своє мислення:
* Уникайте негативних думок і в разі їх появи намагайтеся знищувати їх як тільки вони з`являються.
* Уникайте перебільшувати негативні думки.
* Намагайтеся думати про краще і чекати кращого.
* Будьте позитивними.
І головне, не дозволяйте стресу красти у вас дорогоцінні хвилини радості і щастя в вашому житті.