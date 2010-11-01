Чим корисний молочний гриб

Молочний гриб схожий на шматочки білого розсипчастого сиру, шматочки цвітної капусти або корали. Молочний гриб використовується для приготування в домашніх умовах цілющого напою - кефіру.

Властивості молочного гриба.

Грибок кефіру - загадковий живий мікроорганізм, одержати який штучним шляхом поки що не вдалося.

Молочний грибок є симбіозом декількох видів мікроорганізмів: молочнокислих стрептококів і паличок, оцтовокислих бактерій і дріжджів.

Кефір, приготований за допомогою молочного гриба, містить необхідні для здоров`я речовини:

* вітаміни групи В, вітаміни А, РР;

* мікроелементи - залізо, кальцій, йод, цинк;

* лактобактерії;

* ферменти, кислоти, легкозасвоювані білки, полісахариди.

Користь молочного гриба.

Кефір, приготований в домашніх умовах, нормалізує кишкову мікрофлору.

Одна склянка кефіру, що вживається на ніч, через десять днів приводить до повного знищення продуктів гнильного розпаду білка.

Молочний гриб допомагає справитися з будь-яким видом алергії.

Домашній кефір виводить з організму сполуки важких металів.

Вживання кефіру на молочному грибку сприяє профілактиці атеросклерозу, оскільки зупиняє вапнування стінок капілярів.

Молочний гриб корисний при ожирінні.

Кефір на основі молочного гриба підвищує загальний тонус організму, сприяє омолоджуванню і оздоровленню шкіри і волосся.

Приготування домашнього кефіру і догляд за молочним грибком.

Якість одержаного кефіру залежить, перш за все, від якості молока. Для приготування напою використовуйте тільки пастеризоване або натуральне молоко, уникайте відновленого.

Для отримання склянки корисного напою, 2 чайних ложки грибка кефіру залийте 200 мл молока кімнатної температури. Молоко кваситься приблизно через 12-15 годин. Ознака повного квашення - поява нагорі молочного грибка. Сквашене молоко потрібно процідити, і лікувальний напій готовий до вживання.

Молочний грибок - живий мікроорганізм, тому за ним необхідно ретельно доглядати.

Після проціджування молочний грибок необхідно промити під струменем води кімнатної температури, потім помістити в банку і залити новою порцією молока.

Банку, в якій «живе» грибок кефіру, не потрібно закривати кришкою.

Промивати грибок гарячою або дуже холодною водою не можна! При промиванні уникайте використовувати металевий посуд.

Якщо грибок не промивати щодня - він загине.

Якщо ви хочете спожити кефір через добу - поставте банку з молочним грибком в холодильник, але не заморожуйте!

Якщо вам необхідно виїхати на декілька днів, помістіть молочний грибок в банку більшого об`єму, залийте молоком навпіл з водою, поставте в темне прохолодне місце.

Спосіб вживання домашнього кефіру, сквашеного молочним грибком.

Зазвичай кефір вживають перед сном, по 200-250 мл, або вранці перед їжею.

Домашній кефір приймають протягом 20 днів, потім утримуються на 10 днів, щоб уникнути звикання організму.

У перші десять днів вживання кефіру зростає активність кишечника, посилюється газоутворення. Через дванадцять днів прийому стан нормалізується, цілющі властивості домашнього кефіру почнуть роботу по поліпшенню вашого самопочуття.

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