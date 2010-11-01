Бананова маска зніме з обличчя втому

Банан можна використовувати як косметичний засіб.

Бананова маска. Візьміть м`якоть одного банана, перемішайте її із збитим білком, додайте сік одного лимона і декілька крапель рослинної олії. Одержану суміш нанесіть на обличчя. Така маска швидко зніме сліди втоми, надасть шкірі свіжого і здорового вигляду. Бананова маска допомагає на якийсь час приховати веснянки і інші непотрібні плямочки, може застосовуватися як екстренна терапія перед відповідальним виходом на люди.

Настій шкірки банана застосовують при лущенні шкіри. Треба 100 г подрібнених шкірок залити 1,5 скл. кип`ятку, настояти до охолодження, потім умиватися цим настоєм.

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