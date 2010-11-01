Змінювати характер корисно для психіки

Якщо ви хочете знайти гармонію з собою, спробуйте поводитися як хтось інший, радять психологи. За наслідками дослідження, проведеного в Університеті Вейк Фореста (Каліфорнія, США), чесність з самим собою іноді означає поведінку, протилежну складу характеру.

William Fleeson, головний автор дослідження, вважає, що воно може допомогти людям побачити нові варіанти поведінки, що допомагають зберегти достовірність власної особи.

«Один з висновків дослідження полягає в тому, що поведінка, яка суперечить рисам вдачі, іноді може сприяти психічній рівновазі. Потрібно сприймати свою особу з більшою гнучкістю. Це не означає, що потрібно відмовитися від своєї індивідуальності. Просто люди часто сприймають свій характер як щось нерухоме, їм важко відмовитися від звичних уявлень про самому себе», - говорить Fleeson.

За словами авторів роботи, міняти свою поведінку, адаптуючись до різних ситуацій, - це нормально. Подібні зміни тільки допомагають людині відчувати себе собою.

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