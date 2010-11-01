Хропіння руйнує мозок

Хропіння уві сні приводить до пошкоджень головного мозку.

Такий висновок зробила команда австралійських учених, провівши дослідження серед пацієнтів 40-річного віку, що скаржаться на порушення сну.

Учені просканували мозок випробовуваних і прийшли до висновку, що в порівнянні з їх здоровими однолітками, у них дещо понижена кількість сірої речовини. Причому понад усе постраждали ділянки мозку, які відповідають за пам`ять, координацію рухів і концентрацію уваги, передає neboley.com.ua.

«У людей з розладом сну сотні разів за ніч зупиняється дихання, а пробудження різке, з відчуттям задухи. Адже в цей час мозок, позбавлений кисню, починає поступово руйнуватися», - сказав автор дослідження, доктор Фергала О`Донохью.

Крім того, на думку учених, людям, страждаючим від хропіння, небезпечно їздити за кермом. У них в порівнянні із здоровими людьми понижена реакція на те, що відбувається навколо, тому вони частіше за інших потрапляють в ДТП. Ще одним небезпечним чинником є постійне недосипання, яке спричиняє хронічну втому.

focus.ua