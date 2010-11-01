В Ізраїль завезли невідому смертоносну інфекцію

Лікарі медичного центру Шиба в Тель-Авіві підтвердили факт появи в Ізраїлі пацієнта з раніше невідомою смертоносною інфекцією, стійкою до антибіотиків.

Хвороба відома під назвою метало-бета-лактамаза-1 (NDM-1).

Ізраїльтянка заразилася хворобою під час перебування в Нью-Делі. Вона була госпіталізована в Індії, і через п`ять днів переправлена до Ізраїля. В ізраїльському госпіталі вона перебуває у повній ізоляції.

Від NDM-1 вже померли люди у Бельгії, Франції та Британії. Вперше бактерію виявили на території Індії та Пакистану.

Лікарі вказують на те, що дана конкретна форма бактерії "надзвичайно стійка до ліків", і після того як вона з`являється в організмі, її практично неможливо знищити.

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