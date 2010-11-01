Заборонять рекламу всіх видів окультних послуг в ЗМІ

Держдума прийняла в першому читанні законопроект, покликаний впорядкувати ринок окультних послуг і цілительства. Новий закон передбачає заборону реклами всіх видів окультних послуг в ЗМІ. «Ми не забираємо сам факт існування цього виду послуг, ми прибираємо їх доступність», - зазначив член Комітету Держдуми з економічної політики та підприємництва Віктор Звагельський сьогодні на прес-конференції.

Депутат також додав, що заборона на рекламу не поширюється на народних цілителів, що мають диплом державного зразка. «Такі дипломи видаються регіональними департаментами охорони здоров`я народних цілителів, що мають медичну освіту і медичну практику не менше п`яти років. Крім того, щоб отримати диплом, цілителя необхідно буде також довести комісії свої здібності », - розповів він.

Звагельський зазначив, що у випадку некомпетентного лікування цілитель може бути позбавлений диплома, а в разі нанесення шкоди здоров`ю або життю пацієнта буде притягнутий до адміністративної чи кримінальної відповідальності. «Держдума проведе друге і третє читання нового закону найближчим часом», - повідомив він. Крім того, фахівець наголосив, що справжні маги реклами не потребують. «Люди, які дають рекламу окультних послуг, на 99% - шарлатани. При цьому чим більш дорога реклама, тим дорожче коштують послуги таких магів і цілителів », - розповів депутат.

На думку Звагельського, доступність окультних послуг сьогодні заважає медикам виконувати свою роботу. «Так, наприклад, цілитель обіцяє вилікувати рак за два сеанси. Людина вірить цій обіцянці, йде від традиційної медицини. У такому випадку пацієнту буває іноді вже пізно допомогти », - зазначив він. Депутат повідомив також, що надалі планується заборону парасолевої реклами, «щоб шарлатани не знайшли лазівки». «Ми будемо намагатися, щоб на телебаченні не було передач типу «Битви екстрасенсів», де міститься прихована реклама окультних послуг», - підкреслив він.

Фахівець також зазначив, що той, хто займається окультними послугами, «не платить ні копійки податку, все це абсолютно чорні гроші».

ami-tass.ru