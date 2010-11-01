The Lancet виступив проти викорінення малярії у світі

Авторитетне медичне видання The Lancet розкритикувало заходи боротьби з поширенням малярії в світі.

Автори роботи, вчені під керівництвом Річарда Фічема з Університету Каліфорнії в Сан-Франциско, опублікували свою статтю в журналі 29 жовтня.

У своїй статті вчені висловили невдоволення діями міжнародних організацій, серед яких Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) і Дитячий Фонд Білла і Мелінди Гейтсів, щодо викорінення інфекції. На думку дослідників, зусилля світової охорони здоров`я необхідно направити не на викорінення, а на контроль розповсюдження малярії.

Викоренити малярію за допомогою наявних ліків від інфекції намагаються в багатьох країнах, більшість з яких розташовані в центральній і південній Африці. Фахівці відзначають, що комарі, які є переносниками захворювання, можуть виробити стійкість до цих препаратів.

Крім того, малярію викликають два види збудників - Plasmodium falciparum і Plasmodium vivax, при цьому в більшості ендемічних країн поширений другий вид плазмодіїв. Однак, за словами авторів дослідження, наразі зареєстровано лише один препарат - примахін, що специфічно діє на Plasmodium vivax.

Американських учених також підтримали і головний редактор The Lancet Річард Хортон і відповідальний секретар видання Памела Деспредположілі. На їхню думку, контроль за поширенням малярії є більш ефективним заходом, ніж спроби остаточного викорінення інфекції. Однак представники ВООЗ в свою чергу висловили незгоду з доводами керівництва медичного видання.

За словами директора програми ВООЗ боротьби з малярією Роберта Ньюмана, зусилля щодо ерадикації малярії повністю виправдані в країнах з високим рівнем розвитку охорони здоров`я і низькою частотою передачі інфекції.

"Викорінення малярії в країнах зі стабільно високою частотою передачі, зокрема африканських державах, потребує більш дієвих заходів і більш розвиненої охорони здоров`я, ніж є наразі", - підсумував Ньюман.

Нині випадки малярії регулярно реєструються в 99 країнах світу. При цьому зусилля органів охорони здоров`я 32 держав спрямовані на викорінення інфекції, тоді як в інших країнах медики намагаються знизити кількість заражень і рівень смертності від захворювання.

medportal.ru