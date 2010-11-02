Чому мікрохвильовка шкідлива для організму людини

До недавна, кажучи про шкоду мікрохвильових печей, фахівці мали на увазі вплив НВЧ-випромінювання. Останнім часом нас заспокоюють тим, що вони забезпечені захисними екранами, які не пропускають електромагнітні хвилі назовні, тому побоюватися нічого ...

Однак з`ясувалося також, що мікрохвильове випромінювання, впливає на їжу на молекулярному рівні, надаючи їй канцерогенних властивостей. Це може призвести, зокрема, до онкологічних захворювань органів шлунково-кишкового тракту.

Але це ще не все! Багато розігрівають їжу в пластиковому посуді. У супермаркетах продається їжа в пластикових контейнерах, до якої додається інструкція з розігріву її в мікрохвильовій печі. Такий "швидкий обід" зручний, якщо нам потрібно поїсти на роботі - зараз в багатьох офісах є мікрохвильовки.

Але деякі купують такі продукти і для дому. Для підприємств ж, виробляють фастфуд, це норма. Але ж під впливом НВЧ-хвиль пластик, як і сама страва, розігрівається і починає виділяти токсини, які не тільки канцерогенні, але ще й викликають харчові отруєння.

Приблизно через півгодини після їжі ви можете відчути нудоту, запаморочення. На жаль, мало кому з нас прийде в голову пов`язувати погане самопочуття зі способом приготування їжі. Швидше, ми будемо звинувачувати в цьому самі продукти, які нібито неякісні.

Втім, якщо ми щодня харчуємося їжею з пластикового посуду, розігрітій в мікрохвильовці, наприклад, на роботі, організм поступово звикає до токсинів і перестає на них реагувати, але зате вони накопичуються в печінці, яка рано чи пізно дасть збій.

Крім того, їжа, приготована на звичайній плиті або в духовці, набагато смачніше, ніж з мікрохвильовки.

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