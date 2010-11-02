Ефективна дієта для ледачих

Ви вважаєте себе занадто ледачою, для того щоб сидіти на дієтах і ходити у тренажерний зал? Це більше не проблема, за твердженням західних фахівців. Вони змогли розробити ефективний план для бажаючих схуднути, при цьому, не докладаючи багато зусиль.

Фахівцями розроблено дієтичний план, при дотриманні якої, ви зможете за півроку, скинути три-чотири кілограми не переймаючись.

По-перше, відмовтеся від цільного молока, замініть на знежирене. Навіть якщо ви додаєте молоко тільки в чай або каву, то і в цьому випадку слід виключити жирний продукт.

На сніданок необхідно обов`язково з`їдати щонайменше одне варене яйце. Дослідження показали, що за допомогою такого сніданку можна скоротити калорійність обіду і вечері на чотириста одиниць.

Починати обід і вечерю потрібно з рідких страв. Таким чином, будуть меншими порції других страв.

Їсти потрібно повільно, при цьому ретельно пережовувати їжу. Завдяки цьому ви зможете швидше втамувати відчуття голоду. Експерименти показали, що можна скоротити на сто двадцять п`ять одиниць калорій щодня, якщо людина буде їсти повільно.

Необхідно випивати зелений чай - до п`яти чашок на день. За допомогою денної норми зеленого чаю можна зменшити вагу на триста грам за місяць.

П`ятнадцятихвилинний зарядка перед телевізором зможе з легкістю вам замінити відвідування тренажерного залу.

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