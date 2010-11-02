Як впливає на здоров'я перехід на зимовий час

Медики по-різному оцінюють перехід на зимовий час. Приміром, головний науковий співробітник Інституту медико-біологічних проблем РАН Світлана Степанова впевнена: у цьому нічого страшного немає, адже подібний захід не впливає істотно на організм людини, хоча зіпсувати настрій може. А хтось вважає, що перехід реально призведе до загострення хронічних хвороб і депресії. Зокрема, заступник директора інституту географії Російської академії наук Аркадій Тишков підкреслює: перехід з літнього часу на зимовий викликає стрес.

За його словами, часто спостерігаються порушення сну, зростає ризик психічних розладів і дорожньо-транспортних пригод, хоча дані факти і не підтверджені достовірно, відзначає РІА "Новости". Між тим, Світлана Степанова наполягає: дискомфорт можливий лише при переході на літній час, але не навпаки. Це доводять і проведені дослідження. Переведення стрілок уперед обумовлює недосипання, запізнення (люди поспішають, п`ють літрами кави, небезпечне для надмірно збудливих осіб). У цілому ж на адаптацію до переведення годинників на 1 годину займає у людей 1-1,5 дня.

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