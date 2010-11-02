Ідеальний вік для народження дитини

Вчені з Техаського університету стверджують, що саме 34 роки є ідеальним для жінки віком для народження першої дитини. Саме до цього віку досягається оптимальний баланс між здоров`ям жінки і її матеріальним благополуччям, вважає професор Джон Міровскі.

Вивчивши медичні дані 2200 жінок, Міровскі прийшов до висновку, що відстрочка створення сім`ї і народження первістка має під собою раціональну основу.

Основні проблеми з жіночим здоров`ям починають зменшуватися з 22 років і до 34 років їх стає найменше, з 35 років спостерігається зворотний процес. Саме тому Міровскі заявляє, що жінка, яка народила первістка в 34 роки, буде за станом здоров`я на 14 років молодшою, ніж та, що народила у 18 років.

medportal.ru