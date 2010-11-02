Зелений чай нейтралізує випромінювання комп'ютера

Китайські учені довели, що якісний зелений чай ефективно нейтралызуэ згубну дію комп`ютерного випромінювання на організм. Чайне листя містить компоненти, які знижують негативну дію радіації на клітини.

Також медики радять користувачам ПК з`їдати по одному апельсину в день. Цей фрукт є прекрасним джерелами антиоксидантів і вітамінів, які підвищують функцію імунного захисту організму і перешкоджають росту пухлин.

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