Про які хвороби свідчить неприємний запах з рота

Неприємний запах з рота зазвичай виникає у разі захворювань слизової оболонки рота, ясен, зубів, носоглотки, придаткових пазух носа, а також стравоходу, шлунка, легень. Часто з`являється у разі дефектів зубрих пломб, розцементування незнімних протезів.

Інколи неприємний запах з рота - ознака цукрового діабету, запалення нирок чи інших захворювань внутрішніх органів, насамперед травного тракту.

У разі виникнення запаху треба звернутися до стоматолога і здійснити ретельну санацію ротової порожнини. Санація - лікування і пломбування каріозних зубів з метою запобігання подальшому розвитку карієсу та його ускладнень (пульпіт, пародонтит), видалення зруйнованих зубів, лікування захворювань навколо зубної тканини (пародонтиту), захворювань слизової оболонки ротової порожнини, видалення зубного каменя, а також своєчасне виявлення та усунення аномалій зубощелепної системи і патологічного прикусу. У деяких випадках може знадобитися консультація інших фахівців.

Тимчасово позбутися, так би мовити, замаскувати запах, можна за допомогою зубних еліксирів чи лосьйонів.

Для профілактики запаху після кожного вживання їжі та після сну треба полоскати рот водою. Також важливо правильно доглядати за зубами та зубними протезами. Важливим профілактичним заходом є вчасна санація ротової порожнини, виконання порад лікаря за тих чи тих захворювань, лікування й профілактика захворювань органів травного тракту.