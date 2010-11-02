Що захистить печінку від шкідливих впливів

Оливкова олія може захистити печінку від шкідливих впливів навколишнього середовища, вважають вчені з Університету Монастір в Тунісі та університету Короля Сауда в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії.

У піддослідних тварин, які харчувалися оливковою олією, печінка частково вціліла навіть під дією помірно токсичних гербіцидів.

Вчені провели експерименти на групі з 80 щурів. Частина піддослідних тварин харчувалися дієтою, багатою на оливкову олію, решта - звичайною їжею. Дослідники розділили тварин на сім груп, шість з яких піддали дії гербіциду.

У всіх щурів виявилося сильне ушкодження печінки. Але у тих тварин, до раціону яких ввели оливкову олію, вчені виявили підвищення антиоксидантної активності ферментів і зниження ушкодження печінки.

Звичайно, подібні дози гербіцидів люди зазвичай не отримують, але вчені рекомендують включати в меню оливкову олію, адже воно, як з`ясувалося, здатне захистити печінку від наслідків впливу інших шкідливих чинників.

Це не рахуючи того, що оливкова олія є профілактикою депресій і серцево-судинних захворювань, а також входить до складу відомої середземноморської дієти, яка подовжує життя.

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