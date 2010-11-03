Стрес допомагає завагітніти

Американські вчені виявили, що стрес підвищує шанси на успіх екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), повідомляє The Daily Telegraph.

У дослідженні, проведеному в Університетській лікарні Стейтен-Айленда, взяли участь 217 жінок, що вперше проходили ЕКЗ. На першому прийомі у репродуктолога їх попросили оцінити рівень стресу, пов`язаного з питаннями зачаття і дітонародження, за 10-бальною шкалою (чим вище оцінка, тим сильніше стресові переживання).

Після поправок на такі фактори як депресія, куріння, споживання алкоголю і вік з`ясувалося, що в групі, що оцінила свій стрес від одного до трьох балів, завагітніли 30 відсотків жінок. Серед тих, чиї оцінки склали від семи до десяти балів, рівень успіху при ЕКЗ був майже вдвічі вищий - близько 60 відсотків.

Як зазначив дослідник Роберт Хантер (Robert Hunter), отримані результати стали несподіванкою для вчених і підтвердили складність стресорних реакцій та їх взаємодії з репродуктивною системою жінки.

Результати дослідження були представлені на конференції Американського товариства репродуктивної медицини в Денвері.

Medportal.ru