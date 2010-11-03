За непотрібні операції хірургам дали від 6 до 15 років

Хірурги однієї з італійських лікарень були засуджені до тривалих термінів ув`язнення за проведення операцій без відповідних свідчень, повідомляє AP. Злочинці працювали в клініці Санта-Рита в Мілані.

Головний хірург медустанови П`єр Паоло Брега Массоне і двоє його підлеглих були заарештовані ще в 2008 році. Правоохоронці дізналися про проведення незаконних операцій, прослухавши телефонні розмови медиків.

Втручання без відповідних показань, у тому числі ампутації, були виконані 83 пацієнтам клініки. Зокрема, декільком жінкам були видалені молочні залози, тоді як пацієнтки страждали не онкологією, а запаленням органу. Двом літнім хворим на пневмонію були проведені операції з видалення частини легені. Ще одному пацієнтові зробили операцію на легені замість щитовидної залози.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, хірурги виконували непотрібні втручання з метою отримання грошових виплат від держави. Суд засудив Брега Массоне до 15 років і шести місяців ув`язнення, ще двоє хірургів проведуть у в`язниці 10 і 6 років відповідно.

Представник італійської профспілки медпрацівників, чиє ім`я не називається, зазначив, що злочинці підірвали довіру громадян до професії. У зв`язку з цим організація звернулася до суду з позовом відносно винних хірургів. Розмір позовних вимог складає три мільйони євро.

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