Чому акваріум корисний для здоров`я
09:11, 03 листопада 2010Зарубіжні новини
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Споглядання гармонізує
Американські учені стверджують, що споглядання акваріума корисне для психічного здоров`я.
Згідно дослідженням, проведеним групою психологів з Берклі, люди, що мають акваріум, в середньому в три рази менше піддаються дії стресів.
Виявилось, що спостереження за підводним життям сприяє стійкому і повноцінному розвитку у всіх цих аспектах. Кожна третя людина, що містить удома акваріум, виявилася видатним письменником, художником або спортсменом.
Кожен другий - був просто дуже задоволений своїй життя. І практично кожен стверджував, що спостереження за акваріумом вечорами дають йому сили для завтрашнього дня.
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