Чому акваріум корисний для здоров`я

Американські учені стверджують, що споглядання акваріума корисне для психічного здоров`я.

Згідно дослідженням, проведеним групою психологів з Берклі, люди, що мають акваріум, в середньому в три рази менше піддаються дії стресів.

Виявилось, що спостереження за підводним життям сприяє стійкому і повноцінному розвитку у всіх цих аспектах. Кожна третя людина, що містить удома акваріум, виявилася видатним письменником, художником або спортсменом.

Кожен другий - був просто дуже задоволений своїй життя. І практично кожен стверджував, що спостереження за акваріумом вечорами дають йому сили для завтрашнього дня.

newsland.ru