Маска з картоплі бореться зі зморшками
10:11, 03 листопада 2010Зарубіжні новини
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Косметика зі столу
Якщо у вас з`явилися зморшки на обличчі, то вам зовсім не обов`язково відвідувати пластичного хірурга. Вам допоможе звичайна картопля. За допомогою молодої картоплі, відвареної в мундирі, ви зможете попередити появу зморшок на вашому обличчі, а якщо вони вже мають місце, то і вилікувати.
Вам необхідно очистити зварену картоплю і приготувати пюре, в це пюре додаємо пару столових ложок молока і одну чайну ложку гліцерину. Одержану кашку наносимо на своє обличчя в теплому вигляді і тримаємо протягом 20 хвилин. Після закінчення процедури змиваємо маску теплою водою і протираємо обличчя настоєм з липового цвіту.
Результат не примусить себе довго чекати, і в цьому ви переконаєтеся дуже швидко!
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