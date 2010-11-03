Маска з картоплі бореться зі зморшками

Якщо у вас з`явилися зморшки на обличчі, то вам зовсім не обов`язково відвідувати пластичного хірурга. Вам допоможе звичайна картопля. За допомогою молодої картоплі, відвареної в мундирі, ви зможете попередити появу зморшок на вашому обличчі, а якщо вони вже мають місце, то і вилікувати.

Вам необхідно очистити зварену картоплю і приготувати пюре, в це пюре додаємо пару столових ложок молока і одну чайну ложку гліцерину. Одержану кашку наносимо на своє обличчя в теплому вигляді і тримаємо протягом 20 хвилин. Після закінчення процедури змиваємо маску теплою водою і протираємо обличчя настоєм з липового цвіту.

Результат не примусить себе довго чекати, і в цьому ви переконаєтеся дуже швидко!

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