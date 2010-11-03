Деревій - жіноча трава

Ця рослина росте практично на всій території нашої країни. Деревій здатний допомогти при багатьох хворобах, але найчастіше його використовують в лікування багатьох «жіночих» недуг, тому нерідко його називають жіночої травою.

Деревій використовують для нормалізації менструального циклу, зупинки маткових кровотеч, для полегшення неприємних симптомів, які часто супроводжують перебіг менопаузи. Відомий один засіб, який допомагає у вирішенні всіх вищеперелічених проблем, з якими доводиться стикатися будь-якій жінці. Для їх розв`язання немає необхідності приймати відвари або настої деревію всередину - досить пройти курс цілющих ванн на основі рослини.

Для приготування ванни з деревію візьміть двадцять п`ять грамів сухої або ж свіжої трави деревію і залийте півлітром води. Ємність з травою і водою поставте на вогонь і залишіть кип`ятитися протягом п`ятнадцяти хвилин. Після залиште відвар настоюватися протягом півгодини. Настій трави проціджують і додають його у ванну з водою.

Такі ванни мають добрий лікувальний ефект і при різних шкірних захворюваннях. Приміром, ранки на шкірі при екземі і неприємний свербіж зникають після декількох процедур.

Нерідко деревій застосовується і в лікування захворювань кишечника і шлунку, а також при жовчнокам`яній хворобі і холециститі. Для приготування лікарського засобу вам необхідно двадцять п`ять грамів трави деревію залити склянкою окропу і залишити настоюватися протягом години. Коли настій буде готовий, його проціджують. Приймати засіб необхідно по ложці чотири рази на день приблизно за півгодини перед прийомом їжі. Настій деревію допомагає зняти больові спазми при недугах, а також покращує апетит.

Нерідко деревій входить до складу найрізноманітніших зборів. Наприклад, деревій, собача кропива, материнка і чорнобиль найпоширеніший «букет» лікарських трав, які збирають досвідчені травники і використовують їх разом в лікарському зборі. Справа в тому, що дані рослини ростуть неподалік один від одного, тому, в одному зборі, вони володіють потужними цілющими властивостями. Саме тому їх збирають в один і той же час, а не порізно.

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