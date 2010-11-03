Догляд за тілом: медові маски

Мед загальнодоступний продукт, так ще й має позитивних властивостей, а це робить його незамінним в косметології, особливо домашньою. Мед корисний для схуднення, широко використовується в косметичних цілях.

Перший рецепт відомий з незапам`ятних часів, а точніше сама Клеопатра любила побалувати свою шкіру медово-молочними ваннами. Для приготування ванни візьміть літр теплого молока і розчиніть у ньому склянку меду. Після отриману рідину виливають у воду. До речі, у воду можна додати і ефірні масла, які тільки посилять ефективність.

Хочете подарувати шкірі молодість і додати їй тонус? Спробуйте медово-перцеву маску для тіла. Візьміть сто грамів меду, додайте в нього ложку червоного перцю і ложку мускатного горіха. Суміш змішайте. Даний склад можна застосовувати в якості миючого засобу для тіла, тільки використовувати його можна лише раз на тиждень. Користуючись ним уникайте ушкоджених ділянок шкіри та інтимних місць.

Дуже добре очистити шкіру можна за допомогою медово-бананового скрабу. Візьміть банан, розімніть його і додайте до нього ложку цукру і меду. Суміш наносять на тіло масажними рухами і натирають нею тіло протягом трьох хвилин. Після процедури шкіру не витирають, а дають їй висохнути самостійно.

Зберегти шкіру рук молодою і свіжою допоможе наступна маска. Візьміть ложку толокна, ложку меду і жовток. Все перемішайте і нанесіть на шкіру рук. Маску залишають на руках на двадцять хвилин. Буде краще, якщо на руки ви надягнете бавовняні рукавички.

Надати шкірі ніжності і позбавити її від лущення можна за допомогою медового крему. Візьміть сто грамів мигдалевої олії, грам саліцилової кислоти і сто грамів меду. Все перемішуємо і наносимо на шкіру тонким шаром. Даний крем також допомагає боротися з різними запалення на шкірі, вуграми і прищиками.

Пом`якшити і заспокоїти шкіру після епіляції допоможе медова маска. Для її приготування візьміть ложечку меду і розчиніть її в п`ятдесяти грамах теплої води. Після рідину наносять на шкіру і залишають на п`ятнадцять хвилин.

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