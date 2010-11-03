Мигдаль позбавить зайвого жиру

Один з найчудовіших продуктів в цьому плані підтримки форми – це мигдаль. Він чудово допомагає позбавлятися від зайвого жиру. Фахівці радять тим, хто хоче схуднути, замінити їду, використовувану під час перекушувань, на мигдаль.

Згідно з результатами одного з досліджень, присвяченого зайвій вазі, люди, що худнуть, з`їдали щодня жменю мигдаля і втрачали до 18% більше жиру, ніж ті, хто його не їв.

Звичайно ж, сам по собі мигдаль не створить дива, і тому правильного харчування ніхто не відміняв.

Не варто зневірятися і любителям макаронів! І для них існує корисне пригощання. Тапенада — густа паста з оливок, каперсів і анчоусів. У неї настільки густий смак, що не знадобиться їсти багато, щоб насититися. А антоцианіни, що містяться в оливках, допоможуть прибрати жир з живота.

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