Жінки і тютюн: смертельна приманка

Сьогодні жінки складають близько 20% із понад мільярда курців у світі. Є фактичні дані про те, що жінки у більшій мірі, ніж чоловіки, уразливі перед небезпеками, пов`язаними з тютюном. Чоловіки та жінки, що курять, більш схильні до онкологічних, серцевих і респіраторних захворювань.

Тютюн також викликає особливі жіночі ракові захворювання і ставить під загрозу вагітність і репродуктивне здоров`я. У доповіді Всесвітньої організації охорони здоров`я / ВООЗ / "Жінки та здоров`я: сьогоднішні проблеми, порядок денний на завтра" наводяться фактичні дані про те, що вплив, проведеного промисловістю маркетингу, величезний. Цього року Всесвітній день без тютюну був присвячений темі "Гендерний фактор і тютюн: особлива увага маркетингу для жінок".

Минулі десятиліття і накопичений тютюновою промисловістю практичний досвід у сфері стимулювання продажу своєї продукції однозначно свідчать про те, що промисловість враховувала гендерні ролі і норми у своїх ринкових стратегіях протягом майже цілого століття. У 1920-х рр жінки вперше стали мішенями тютюнової промисловості. Для заохочення куріння серед жінок шляхом зміцнення суспільної прийнятності і для підкреслення передбачуваних бажаних якостей конкретних сортів сигарет використовувалися різні зображення і теми - краса і чарівність, вишуканість і стиль, розкіш, клас і якість, романтика і секс, комунікабельність, радість і успіх, здоров`я і свіжість, емансипація і, останнє, але не менш важливе, підтримання стрункої фігури.

Майже ті ж методики маркетингу, які використовувалися для заохочення куріння серед жінок в розвинених країнах, застосовуються нині щодо жінок та дівчат у країнах, що розвиваються, в історії яких раніше не було куріння сигарет. Загальною метою будь-якої кампанії тютюнової промисловості, націленої на жінок, є підвищення привабливості сигарет.

Після того як створено "правильне" зображення жінок-курців наступним кроком рекламної стратегії цієї промисловості є розширення та стабілізація ринку шляхом створення "тільки жіночих" сортів з типовими для жінок властивостями.

Деякі види діяльності щодо стимулювання продажу тютюну серед жінок включають наступні: реклама в засобах масової інформації та спонсорство культурних і спортивних заходів; рекламно-оформлювальні матеріали для стимулювання продажу в магазинах і кіосках; включення нових товарів в торговельну марку /наприклад, маркетинг інших продуктів, таких як одяг, під торговими марками тютюну/; стимулювання продажу по Інтернету; ціна і оформлення упаковки, які особливо привертають увагу жінок і дівчат.

Упаковка сигарет і спеціально розроблені сигарети, наприклад, в Росії у продажі є близько 100 спеціальних жіночих сортів та їх продаж стимулюється за допомогою зображень краси, чарівності і моди. При цьому поширеність куріння серед жінок в Російській Федерації швидко зростає.

Настав час, коли людство має виступити проти смертельних приманок тютюнової промисловості. Необхідно, щоб органи охорони здоров`я враховували гендерні аспекти при розробці і проведенні політики з боротьби проти тютюну. Рішення проблеми вживання тютюну серед жінок таке ж, як і для чоловіків: суворе здійснення Рамкової конвенції ВООЗ по боротьбі проти тютюну. У її преамбулі виражена тривога у зв`язку з розширенням масштабів вживання тютюну жінками і дівчатами і особливими гендерними ризиками. У преамбулі також наголошується на необхідності участі жінок на всіх рівнях розробки та здійснення політики по боротьбі проти тютюну. У ній міститься заклик до розробки стратегій боротьби проти тютюну, які враховують гендерні аспекти, і підкреслюється особливий внесок неурядових організацій, включаючи жіночі групи, в зусилля з боротьби проти тютюну на національному та міжнародному рівнях.

Далі ця стурбованість знайшла відображення в керівних принципах (Стаття 4.2.d), де зазначено, що при розробці стратегій боротьби проти тютюну завжди повинні враховуватися небезпеки, специфічні для різних статей.

Особливо важливою має стати повна заборона всіх форм реклами, стимулювання продажу й спонсорства тютюну, включаючи транскордонну рекламу, стимулювання продажу й спонсорство, стандартизована проста упаковка і заборона на поняття "легкі" і "з низьким вмістом смол ". Необхідно залучати жінок та експертів з гендерних питань для проведення консультацій та розробці специфічної для різних статей інформації та звернень контрреклами.

За матеріалами ВООЗ.